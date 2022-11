Svjetski kup – Šifrin najbolja u Leviju

Podgorica, (MINA) – Amerikanka Mikaela Šifrin pobjednica je prvog slaloma sezone, koji je za Svjetski kup alpskih skijašica vožen danas u finskom Leviju.

Šifrin je bila treća nakon prve vožnje, a do došla je u ukupnom vremenu minut, 51 sekunda i 25 stotinki.

To je njena 48. pobjeda u slalomu, ukupno 75. u Svjetskom kupu.

Šifrin je za 16 stotinki bila brža od drugoplasirane Šveđanke Ane Sven Larson.

Pobjedničko postolje kompletirala je Slovakinja Petra Vlhova sa 20 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Vodeća nakon prve vožnje, Njemica Lena Dir, završila je na četvrtom mjestu, peta je bila

Švajcarkinja Vendi Holdener, a šesta Slovenka Ana Bucik.

Hrvatica Leona Popović imala je deseto vrijeme, dok je Zrinka Ljutić, sedmoplasirana nakon prve vožnje, u drugoj proašila kapiju i ostala bez plasmana.

Skijašice će i sjutra u Leviju voziti slalom.

