Svečano otvoren Svjetski kup, okupio boksere iz 23 države svijeta

Podgorica, (MINA) – Svjetski kup za mlade u boksu okupio je u bečićkom hotelu Splendid boksere iz 23 države, a budvanskoj publici predstaviće se najtalentovaniji svjetski borci, saopštili su organizatori manifestacije.

Navodi se da je međunarodnom turniru prethodio kamp na kojem se više od 100 boksera iz Rusije, Kube, Srbije, Svedske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore zajedno pripremalo za nastup.

Selektor Nikola Ružić kazao je da očekuje kvalitetan boks i da je uvjeren da će 32. izdanje Jadranskog bisera opravdati epitet najjačeg omladinskog turnira na svijetu.

“Od crnogorskih boraca prvog takmičarskog dana nastupio je samo Miloš Roganović, u kategoriji do 63,5 kilograma. To je mlad i neiskusan borac, koji se suprostavio mnogo iskusnijem borcu iz Rusije. Bez obzira na ishod meča zadovoljan sam onim što je pokazao”, rekao je Ružić.

On je najavio da će sjutra na ring Andrija Brajković (do 92), a dan kasnije Filip Božović u kategoriji do 54 kilograma.

“Ostaje žal što Mirko Šarčević, koji ima dvije evropske medalje, zbog zdratsvenioh problema nije mogao da učestvuje. On je odradio kamp, ali je zbog zdrastvenih problema morao da odustane”, rekao je Ružić.

Komentarišući broj crnogorskih boraca na turniru, on je kazao da se radi i izuzetno kvalitetnom takmičenju da bi neiskusne borce “dovodili u iskušenje”.

“Odabrali smo njih nekoliko. Siguran sam da će, bez obzira šta budu ostvarili, to za njih biti veliko iskustvo. Turnir, ali i učešće na kampu”, rekao je Ružić.

Govoreći o šansama da se neko od crnogorskih boraca nađe na Olimpijskim igrama u Parizu, on je naglasio da je to njihov i da se spremaju da ga ostvare.

“Puno je izazova, ali spremamo se maksimalno. Seniori su fokusirani ka tom cilju, uz malo sreće možemo imati ne samo jednog nego više njih, a siguran sam da možemo osvojiti i medalju”, rekao je Ružić.

