Svečano otvoren Mundijal prijateljstva, u Ulcinju najuspješniji sportisti SFRJ

Podgorica, (MINA) – Predstavljanjem učesnika na Pristanu svečano je otvoren treći Mundijal prijateljstva, koji je u Ulcinju okupio više stotina sportskih legendi bivše Jugoslavije.

Gosti najjužnije crnogorske opštine su brojni sportisti koji su nosili dres i pod zastravom bivše države osvajali medalje na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima.

Mundijal je svečano otvorio predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu, a okupljene je pozdravio i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović.

Tokom otvaranja manifestacije sa bine je poslata poruka podrške narodu Bosne i Hercegovine, koji je početkom oktobra stradao u poplavama.

Glavni incijator manifestacije, ulcinjski privrednik, bivši košarkaš i sportski radnik, Pavle Pepđonović, zapalio je baklju i pozvao prisutne da jednominutnim aplauzom pruže podršku narodu u BiH.

“Ideja za organizasciju Mundijala nastala je spontano, a iako se dosta stvari veže za mene inicijativu je podržao cijeli grad. Ne postoji građanin Ulcinja da nije dao podršku. Poslali smo iz Ulcinja i Crne Gore lijepu poruku pomirenja i zajedništva. Naši gosti bili su ljudi od Skoplja do Ljubljane”, rekao je Pepđonović.

Učesnici manifestacije pokrenuli su inicijativu da se Pepđonoviću dodijeli najveće državno priznanje – Trinaestojulska nagrada.

U okviru manifestacije organizovana je i promocija dokumentarnog filma Dogodilo se – Ratko Rudić.

Priča o legendarnom vaterpolo treneru, koji je predvodio pet reprezentacija – SFR Jugoslaviju, Italiju, Hrvatsku, Sjedinjene Američke Države i Brazil i osvojio četiri olimpijska zlata, a po tri svjetska i evropska.

Rudić je najveći trener u istoriji tog sporta.

U utorak, posljednjeg dana mundijala, planiran je obilazak Muzeja i tvrđave, sadnja Balkanskog drveta mira i promocija dokumentarnog filma poznatog bosanskohercegovačkog sportskog novinara i producenta Muhameda Bikića Olimpijada u Sarajevu.

