Šutović na SP u Limi

Podgorica, (MINA) – Andrijana Šutović biće jedina predstavnica Crne Gore na kadetskom prvenstvu svijeta u Limi, saopšteno je iz Džudo saveza.

Šutović će se takmičiti u kategoriji do 70 kilograma.

Ona će na tatami 31. avgusta, a prva protivnica biće joj Han Sitnik, koja nastupa pod zastavom Svjetske džudo federacije (IJF).

Na Svjetskom prvenstvu u Limi takmičiće se 403 takmičara i takmičarki iz 48 država.

