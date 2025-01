Sutjeska bolja od Jedinstva, Podgorica slavila protiv Kotora

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Sutjeske, Podgorice i Primorja ostvarili su večeras pobjede u 14. kolu Prve A crnogorske lige.

Sutjeska je u Nikšiću, u uzbudljivom meču, savladala Jedinstvo 76:72 i ostvarilo 11. trijumf.

Podgorica je kao gost bila bolja od Kotora 68:59, dok je Primorje slavilo protiv Šušnja 117:72.

U premijernom meču, Ibar je u četvrtak kao gost savladao Danilovgrad 67:57.

Sjutra će rivali biti Lovćen i Teodo (18.00), dok će se u utorak sastati Vukovi Zeta i SC Derbi (20.30).

