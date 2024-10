Sudije prepreka Budućnosti ka pobjedi

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub Budućnost Voli optužio je sudije da su direktno uticale na ishod meča protiv Crvene zvezde, navodeći da koliko god su podgorički košarkaši blizu pobjede jedna prepreka se ponavlja – sudije.

Iz podgoričkog kluba navode da je u poslednjoj četvrtini bio isti film, isti režiseri.

“U utakmici petog kola između plavo-bijelih i Crvene zvezde bilo je nekoliko očiglednih grešaka sudija koje su direktno uticale na krajnji ishod meča. Najupečatljivije je udaranje Alena Omića u lice koje ne samo da nije okarakterisano kao namjeran faul, nego nije sviran faul uopšte”, stoji u saopštenju.

U podgoričkom klubu izdvojili su pet grešaka u posljednjih šest minuta i 20 sekundi meča.

1. Faul #33 nad Alenom Omićem prije nego što je Omić napravio faul u napadu (Q4 6:20)https://youtu.be/a4rUCJLHHgw

2. Faul #33 nad Rasheed Sulaimonom za dva bacanja (Q4 5:04) https://youtu.be/9U6YJplzbPE

3. Nesportski faul #33 nad Alenom Omićem (Q4 3:28) https://youtu.be/JnAdM0nSwho

4. #0 se ne oslobađa lopte nakon odvajanja od parketa sa obije noge (Q4 1:41) https://youtu.be/O5nKYjsrZvo

5. #31 faul nad Mekinli Rajtom u poslednjem napadu (Q4 0:08) https://youtu.be/HJEo5_MlXxs

6. Za kraj mało smijeha. Sudije krenu da dosude faul/nesportski faul pa se u djeliću sekunde predomisle – https://youtu.be/U3uTcPcoQEI

