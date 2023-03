Studentska liga rezultati – Pravnici pobijedili šampione

Podgorica, (MINA) – Košarkaška ekipa Pravnog fakulteta pobijedila je zvaničnog šampiona, sastav Prirodno-matematičkog fakulteta 50:39, u utakmici drugog kola Meridianbet Studentske lige Crne Gore.

Pravni fakultet do drugog trijumfa u A grupi vodio je Bajlović sa 36 poena.

Pobjede u toj grupi ostvarili su i košarkaši Fakulteta za sport i vizičko vaspitanje protiv Mašinskog fakulteta 50:39, odnosno Građevinskog fakulteta protiv Fakulteta političkih nauka rezultatom 84:12.

Na utakmicama B grupe postignuti su sljedeći rezultati:

Medicinski fakultet – UDG 47:32

Elektrotehnički fakultet – Studentski dom Nk 47:23

Biotehnički fakultet – Ekonomski fakultet 51:71

