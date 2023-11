Studentska liga – Građevinski fakultet maksimalan

Podgorica, (MINA) – Ekipa Građevinskog fakulteta sa maksimalnim učinkom završila je grupnu fazu YU Planet Studentske lige Crne Gore u futsalu.

Građevinski fakultet je u A grupi, u petom kolu, savladao Univerzitet Donja Girica 8:4 i četvrtim trijumfom izborio direktan plasman u polufinale.

Ekipa UDG-a je tim porazom ostala bez šansi za nokaut fazu takmičenja.

Plasman u četvrtfinale ovjerila je ekipa Pravnog fakulteta koja je bez većih problema slavila protiv Metalurško-tehnološkog fakulteta rezultatom 7:2.

U B grupi, bez pobjednika završen je duel Elektrotehničkog (ETF) i Ekonomskog fakulteta (5:5).

ETF je vodio 5:1, ali je u nastavku dozvolio rivalu, koji je ranije obezbijedio prvo mjesto i polufinale, da se vrati u meč i izjednači.

Bod ekipi ETF-a nije bio dovoljan za polufinale, pa će nokaut fazu početi iz četvrtfinala.

Polufinale izborio je Studentski dom Nikšić, koji je službenim rezultatom slavio protiv Biotehničkog instituta.

U drugoj ligi, druga ekipa Ekonomskog fakulteta slavila je u direktnom duelu za treće mjesto protiv ekipe Arhitektonskog fakulteta rezultatom 12:4.

Prve dvije pozicije zauzimaju Medicinski i ETF II.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS