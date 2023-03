Stojković respektuje Crnu Goru i vjeruje u svoj tim

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima mladu i dobru ekipu, koja se ne smije potcijeniti, kazao je selektor Srbije Dragan Stojković, navodeći da očekuje od svog tima da u svakoj utakmici bude najbolji na terenu i da osvaja bodove.

Crna Gora i Srbija odigraće sjutra u Podgorici utakmicu drugog kola kvalifikaciaj za Evropsko prvenstvo.

Stojković je ponovio da nema nema tajni među selekcijama.

“Znam čime rival raspolaže, znam i da nema povrijeđenog Marka Jankovića, koji je odličan igrač. Crna Gora je dobra i mlada ekipa koja ne smije da se potcijeni. To su osjetili Holanđani”, rekao je Stojković.

On je kazao da mnogo cijeni Crnogorce, navodeći da imaju mnogo dobrih igrača.

“Nema mnogo razlike u utakmicama, sve one nose važnost, bodovi imaju potpuno jednaku težinu u svakoj. Očekujem od svog tima da uvijek bude najbolji na terenu, da osvaja bodove. Sada se pruža druga prilika poslije preskočene prve prepreke i trijumfa nad Litvanijom”, rekao je Stojković.

On očekuje kvalitetan i uzbudljiv, takmičarski meč.

“Vjerujem da moji momci mogu da iznesu taj teret i da ćemo odigrati kako znamo”, rekao je Stojković.

Duel na Gradskom stadionu počeće u 20 sati i 45 minuta.

