Startuje Trofej Podgorice

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni turnir u malom fudbalu Trofej Podgorice zvanično će početi večeras, a ekipe će se poligonu Stadiona malih sportova nadmetati do 10. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada.

Navodi se da će učestvovati 37 ekipa, koje su podijeljene u osam grupa.

U grupnoj fazi ekipe će igrati po sistemu “svaka sa svakom”, nakon čega će po dvije najbolje izboriti plasman u osminu finala.

Pobjednik Trofeja Podgorice osvojiće novčanu nagradu u iznosu od 2.000, za drugoplasirani tim obezbijeđena je nagrada od 1.000, a za trećeplasirani 500 EUR.

Previđene su i individualna priznanja za najboljeg igrača, golmana i strijelca.

Program na Stadionu malih sportova otvoriće (19.40) utakmicu između mlađih kategorija fudbalskih klubova Stari aerodrom i Mladost Lješkopolje, potom revijalni meč podgoričkih veterana (20.30).

Prisutne igrače će, nakon toga, pozdraviti gradonačelnik Ivan Vuković (21.00), koji će zvanično otvoriti takmičenje.

Prvi meč turnira i ujedno jedini u večerašnjem dijelu programa, u 21 sat i 20 minuta, odigraće ekipe Centar i Valter.

Početni udarac izvešće proslavljeni podgorički fudbaler Željko Petrović, nekadašnji igrač Budućnosti, Dinama, Sevilje, PSV Ajndhovena i reprezentacije Jugoslavije.

