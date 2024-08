Srbija treći put uzastopno u finalu OI

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Srbije treći put uzastopno igraće u finalu olimijskog turnira u Parizu.

Dvostruki olimpijski šampion savladao je danas u polufinalnom meču selekciju Sjedinjenih Američkih Država 10:6.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Dedović sa četiri, Nikola Jakšić postigao je tri, a po gol Sava Ranđelović, Nemanja Vico i Petar Jakšić.

U američkoj selekciji dvostruki strijelac bio je Marko Vavić.

Srbija će u finalu igrati sa boljim iz duela Mađarske i Hrvatske.

