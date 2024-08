Srbija bez finala, Amerikanci preokretom u finišu do pobjede

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Srbije nijesu uspjeli da se plasiraju u finale olimpijskog turnira u Parizu.

Srbija je večeras u polufinalnom meču poražena od Sjedinjenih Američkih Država 95:91.

Izabranici selektora Svetislava Pešića odigrali su najbolji meč na turniru i praktično svo vrijeme bili u vođstvu.

Razlika je u 14. minutu iznosila 17 (42:25), dok je u finišu treće četvrtine bilo 76:61.

Sam finiš meča pripao je američkim košarkašima, koji su predvođeni Stefom Karijerm napravili preokret i došli do vođstva i pobjede.

Kari je meč završio sa 36 poena.

Važan doprinos dali su Džoel Embid sa 19 i Lebron Džejms sa 16 poena.

U selekciji Srbije najbolji je bio Bogdan Bogdanović sa 20, dok je Nikola Jokić ubacio 17 poena.

Američka selekcija u finalu igraće sa Francuskom, koja je ranije danas pobijedila Njemačku 73:69.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS