Splitski Jadran bolji od imenjaka iz Herceg Novog

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana poraženi su večeras u Trebinju od imenjaka iz Splita 11:10, u utakmici drugog kola Lige šampiona.

To je drugi poraz crnogorskog prvaka, nakon što je poražen i na startu takmičenja od Ferencvaroša u Budimpešti 9:7.

Splitski tim, koji je sezonu na evropskoj sceni otvorio pobjedom u svom bazenu protiv Crvene zvezde 16:13, vodio je u Trebinju u većem dijelu meča, imao je i prednost od tri gola (4:1 i 5:2).

Izabranici trenera Petra Radanovića vratili su se u igru i treći dio meča završili sa golom prednosti (9:8).

Splitski sastav u posljednjem dijelu meča potvrdio je kvalitet i na kraju slavio 11:10.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jerko Marinić Kragić sa tri, dok su po gol manje postigli Matias Biljaka i Luka Bukić.

U ekipi iz Herceg Novog najbolji je bio Dimitri Holod sa tri, dok su po gol manje postigli Lazar Vukićević i Vasilije Radović.

