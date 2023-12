Split pobijedio uz zvuk sirene

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Podgorici od ekipe Splita 92:91, u utakmici 14. kola Admiralbet ABA lige.

Odlučujuće poene, uz zvuk sirene, postigao je Toni Perković, šutem sa distance.

Domaćin je prethodno, osam desetinki prije kraja, poenima sa linije slobodnih bacanja Obrija Dokinsa poveo 91:90.

SC Derbi je imao dobijen meč, osam i po minuta prije kraja vodio je 79:60, ali je u nastavku vratio rivala u igru i dozvolio mu da dođe do pobjede.

Split su do pobjede vodili Luis Saliven sa 28 i Šenon Šorter sa 21 poenom.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Mateo Drežnjak sa 19, dok je Dokind ubacio 16 poena.

