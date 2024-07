Španija prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Španije novi su prvaci Evrope.

Španija je večeras u Berlinu, u finalnom meču, savladala Englesku 2:1 i četvrti put osvojila šampionski trofej.

Prvak Evrope bila je 1964, 2008. i 2012, dok je 1984. godine izgubila finalni meč.

Vođstvo španskoj selekciji u finalu donio je Niko Vilijams u 47. minutu.

Poravnao je Kol Palmer u 73, a pobjedu Španiji donio je Mikel Ojarzabal u 86. minutu.

Španija sa maksimalnim učinkom završila takmičenje u grupi nakon pobjeda protiv Hrvatske 3:0, Italije 1:0 i Albanije 1:0.

U nokaut fazi eliminisala je Gruziju 4:1, Njemačku nakon produžetaka 2:1 i Francusku 2:1.

Engleska je drugi put izgubila finale, nakon što je prije tri godine na Vembliju poražena penalima od Italije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS