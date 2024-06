Spaić zbog povrede podbacio u Notvilu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Miloš Spaić nije uspio da ostvari haj performans /high performance/ na Gran priju u švajcarskom Notvilu.

On je danas u bacanju kugle, u kategoriji F11 (osobe bez vida), ostvario rezultat deset metara i 73 centimetra.

“Zabrinjava što je u petom hicu osjetio bol u desnoj nozi i to je sada veći problem od rezultata u Notvilu”, rekao je trener reprezentacije Veljko Čegar agenciji MINA.

On je podsjetio da Spaić još ima šansu da se narednog vikenda na Srbija openu domogne rezultatskog haj perforimansa, 11 metara i 66 centimetara, koji bi mogao da ga odvede na Paraolimpijske igre.

“Jedna od dvije šanse je otišla u nepovrat. Čekamo medicinski nalaz koji će dati odgovor hoće li biti u stanju da nastupi u Kruševcu”, rekao je Čegar.

Podsjećajući na Maju Rajković, koja je u kategoriji F54 (bacanja iz specijalizovane stolice) koplje bacila 13,17 metara, Čegar je kazao da je zadovoljan njenim nastupom.

“To je za ovaj period priprema dobar rezultat. Novi nastup imaće narednog vikenda u Kruševcu”, rekao je Čegar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS