SP rezultati – Holandija i Senegal u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Holandije i Senegala plasirali su se iz A grupe u osminu finala Svjetskog prvenstva u Kataru.

Holandija je večeras u Dohi, u meču trećeg kola, savladala Katar 2:0 i drugim trijumfom kao prvoplasirana izborila plasman među 16 najboljih.

Holandska selekcija na šampionatu slavila je i protiv Senegala, dok je sa Ekvadorom igrala neriješeno.

Do pobjede i prvog mjesta vodili su je Kodi Gakpo i Frenki de Jong golovima u 26. i 49. minutu.

Senegal je u direktnom duelu za drugo mjesto i nastavak takmičenja pobijedio Ekvador 2:1.

Slavio je i protiv Katara.

Senagal je poveo golom Ismaila Sara u 44. minutu.

Izjednačio je Moises Kaisedo u 68, a pitanje pobjednika i učesnika osmine finala, dva minuta kasnije, riješio je Kalidu Kulibali.

Protivnici Holandije i Senegala biće poznati nakon mečeva posljednjeg kola u B grupi i duela Irana i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Engleske i Velsa.

