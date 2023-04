Slobodan Branković novi predsjednik Balkanske atletske federacije

Podgorica, (MINA) – Slobodan Branković novi je predsjednik Balkanske atletske federacije, odlučeno je na Kongresu te asocijacije u Beogradu.

Za mjesto prvog čovjeka Balkanske atletske federacije, koju čine 22 države članice, dosadašnji kopredsjednici Slobodan Branković iz Srbije i Fatih Sintimari iz Turske.

Branković je dobio podršku 12, a Sintimari osam delegata.

Za generalnog sekretara izabran je Predrag Momirović iz Srbije, umjesto Galije Puhaleve iz Bugarske koja je dobila novu funkciju u Evropskoj atletskoj federaciji.

Novi potpredsjednici su Marija Kristina Man iz Rumunije i Lombsos Papakostas iz Grčke, dok će marketing i finansijski direktor biti Georgi Pavlov iz Bugarske.

Atletski savez Crne Gore na Kongresu predstavljali su predsjednik Milorad Vuletić i generalni sekretar Milan Madžgalj.

