Sjutra start turnira PG ping pong – tenis stoni u tvojoj zoni

Podgorica, (MINA) – Kvalifikacionim turnirom u

Njegoševom parku sjutra će početi serija stonoteniskih turnura za građane Podgorice, pod nazivom PG ping pong – tenis stoni u tvojoj zoni, saopštili su organizatori – Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada i Stonoteniski klub Spin.

Navodi se da je u muškoj konkurenciji prijavljen maksimalan broj – 16 takmičara, a u ženskoj deset takmičarki.

Planirano je da bude održano osam individualnih kvalifikacionih turnira (po četiri za muškarce i žene), na četiri vanjske lokacije u gradu gdje su instalirana po dva stola za stoni tenis, na kojima će se takmičiti po 16 takmičara, podijeljenjih u četiri grupe.

U grupnoj fazi učesnici će se nadmetati po sistemu “svako sa svakim” na jedan dobijeni set do 15 poena, nakon čega će se po dva najbolja iz svake grupe plasirati u četvrtfinale.

Biće odigrana samo jedna eliminaciona runda, nakon koje će po četiri najbolja takmičara, odnosno takmičarke, izboriti prolaz na završni događaj.

Finalni turnir će biti ekipnog karaktera: po završetku kvalifikacionih takmičenja, organizatori će upriličiti žrijeb, putem kojeg će se formirati osam ekipa sa po četiri člana (dva muškarca i dvije žene).

Ekipe će biti podijeljene u dvije grupe po četiri, takmičiće se “svako protiv svakoga”, a po dvije najbolje plasiraće se u polufinale.

Potom će biti održan meč za treće mjesto i veliko finale.

Nagradni fond manifestacije iznosiće hiljadu EUR.

Ekipa koja osvoji prvo mjesto dobiće 500, druga 300, a treća 200 EUR.

Pravo da se prijave za nastup na kvalifikacionim turnirima imaju svi građani i građanke koji imaju 16 godina (i stariji), uz uslov da se ne nalaze na domaćim i/ili internacionalnim stonoteniskim rang listama.

Početak turnira u muškoj konkurenciji planiran je za deset, dok je dva i po sata kasnije predviđen ženski dio takmičenja.

