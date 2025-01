Sjutra start prvenstva Crne Gore, Petrov brani titulu

Podgorica, (MINA) – Podgorica i Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” od sjutra do 9. februara biće domaćini pojedinačnog seniorskog prvenstva Crne Gore u šahu, 77. po redu, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Šampionat će biti odigran u 11 kola, po švajcarskom sistemu, sa tempom igre od 90 minuta za 40 poteza, plus 30 minuta do kraja partije, uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez, počev od prvog.

Nagradni fond iznosi 15 hiljada EUR, a raspoređen je na 12 redovnih i šest specijalnih nagrada.

Pobjednik će, osim pobjedničkog pehara, dobiti i dodatnih 3.500 eura.

Posljednja redovna, 12. nagrada iznosi 250 EUR, dok su specijalne nagrade u iznosu od po 200 EUR predviđene za najuspješniju damu, omladinca i za tri rejting kategorije: 0-1700, 1701-2000 i 2001-2200.

Novina na ovogodišnjem šampionatu je “sofijsko pravilo” koje zabranjuje ponudu remija prije 30. poteza.

Takmičenje će trajati deset dana, a jedino drugi dan donosi odigravanje duplog kola, kada su na programu drugo i treće kolo.

Titulu će braniti reprezentativac i velemajstor Nikita Petrov, koji je upravo i prvi nosilac turnira.

Najveće konkurentne imaće u kolegama iz reprezentacije i po tituli – Denisu Kadriću i Nikoli Đukiću.

Đukić je osvajao Prvenstvo Crne Gore deset puta, dok će Kadrić u trećem nastupu tražiti šansu za premijerni trijumf.

Najavljeno je da će prvenstvo preskočiti standardni reprezentativac, velemajstor Luka Drašković.

Trenutno je prijavljeno 49 igrača, a četvrti favorit po rejtingu je internacionalni majstor Blažo Kalezić koji u svojim vitrinama ima dva pobjednička pehara, najznačajnijeg turnira u Crnoj Gori.

Slijede velemajstor Nebojša Nikčević, fide majstori Miloš Pečurica i Nemanja Vukčević, internacionalni majstor i član reprezentacije na poslednjoj Olimpijadi u Budimpešti Aleksandar Tomić i predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore, fide majstor Jovan Milović.

Ljubitelji šaha uživaće i u nastupu “vječitog prvaka” Crne Gore, legendarnog velemajstora Božidara Bonje Ivanovića, koji je 16 puta osvajao titulu najboljeg na Prvenstvu Crne Gore.

Najbolje rejtingovana prijavljena šahistkinja je Aleksandra Žerebcova koja se nalazi na 12. poziciji po startnom rejtingu.

Pokrovitelj turnira je Ministarstvo sporta i mladih, a ljubitelji šaha pratije mogu pratiti preko sajta Šahovskog saveza Crne Gore.

