Sjutra start Mediteranskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od sjutra biti domaćin kadetskog Mediteranskog prvenstva za rukometašice do 16 godina, koje će okupiti devet reprezentacija.

Na šampionatu će, osim Crne Gore, učestvovati i Hrvatska, Italija, Kosovo, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Turska.

Generaciju igračica rođenih 2008. i 2009. godine predvodiće treneri Miloš Perović i Bobana Krstović, a stručni savjetnik biće i Dobrislav Vujović.

Fizioterapeut je Anđela Kontić Perović.

U preliminarnoj rundi, sve reprezentacije će međusobno odmjeriti snage, nakon čega, posljednjeg dana takmičenja, u subotu, slijede mečevi za plasman.

Crna Gora će na startu šampionata, sjutra u 11 sati i 30 minuta, igrati sa Italijom, dok je za 19 sati i 45 minuta zakazan duel sa Kosovom.

