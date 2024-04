Sjutra Sajam sporta u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Promotivna manifestacija Sajam sporta biće održana sjutra na podgoričkom Trku nezavisnosti povodom Dana reprezentacija, najavljeno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Najavljeno je da će 36 nacionalnih sportskih saveza imati promo štandove i priliku da građane upoznaju sa svojim aktivnostima.

Na Sajmu će biti prisutni i crnogorski reprezentativci, koji će kroz neposrednu komunikaciju sa građanima i djecom približiti značaj i prednosti bavljenja sportom.

Sajam sporta zainteresovani građani mogu posjetiti od 11 do 16 sati, a svečano otvaranje zakazano je za 11 sati i 30 minuta, kada će se prisutnima obratiti ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

