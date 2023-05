Sjutra redovna Skupština

Podgorica, (MINA) – Redovna godišnja Skupština Paraolimpijskog komiteta (POK) biće održana sjutra u Podgorici, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da će na dnevnom redu biti razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2022, kao i Izvještaja nezavisne revizije.

Skupština će razmatrati i plan i program rada sa finansijskim planom za 2023. godinu.

Na dnevnom redu biće i usvajanje novog Poslovnika o radu Skupštine, predlog izmjena i dopuna Statuta, kao i zvanična prezentacija elaborata organizacije Evropskog prvenstva A divizije u golbalu, koje će u decembru biti odigrano u Podgorici.

Početak sjednice u sportskom komleksu Voko zakazan je za 13 sati.

