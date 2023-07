Sjutra počinje nezvanično prvenstvo svijeta

Podgorica, (MINA) – Nezvanično prvenstvo svijeta u tenisu – treći ovosezonski grend slem turnir Vimbldon, počeće sjutra u Londonu.

Titulu će braniti Novak Đoković i Elena Ribakina.

Londonski turnir ima 146 godina dugu tradiciju, a prvi pobjednik 1877. godine bio je Spenser Gor.

Vimbldon je ostao vjeran tradiciji igranja na travnatoj podlozi, iako se godišnje oko deset odsto turnira igra na travi.

Najviše uspjeha na Vimbldonu u konkurenciji tenisera ima Rodžer Federer sa osam titula, dok su po jednu manje osvojili Novak Đoković, Pit Sampras i Vilijam Renšou.

Kod teniserki rekorderka je Martina Navratilova, sa devet pobjeda na nezvaničnom prvenstvu svijeta.

Na dva ovosezonska Grend slem turnira, Otvorenom prvenstvu Australije i Rolan Garosu, trijumgovale su Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Poljakinja Iga Svjontek, dok je u muškoj konkurenciji oba trofeja osvojio Novak Đoković.

Za prvog nosioca kod tenisera imenovan je Karlos Alkaras, a kod teniserki Iga Svjontek.

Na Vimbldonu je trebala da nastupi i crnogorska teniserka Danka Kovinić, ali se zbog povrede povukla sa turnira.

