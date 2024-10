Sjutra okupljanje fudbalske reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u Podgorici i početi pripreme za nastavak takmičenja u UEFA Ligi nacija i duele sa Turskom i Velsom.

Crna Gora će 11. oktobra, u 21 sat i 45 minuta po lokalnom vremenu, na stadionu 19. maj u Samsunu igrati sa Turskom, dok je tri dana kasnije na stadionu Kardif sitija očekuje gostovanje Velsu.

Selektor Robert Prosinečki ranije je objavio spisak igrača koji nastupaju u inostranim klubovima.

Na spisku je 20 fudbalera.

Pozvani su golmani – Danijel Petković (Liepaja, Letonija) i Balša Popović (OFK Beograd, Srbija);

odbrambeni igrači – Adam Marušić (Lacio, Italija), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Borac Banja Luka, BIH), Andrija Vukčević (Kartagena, Španija), Nikola Šipčić (Kartagena, Španija), Slobodan Rubežić (Aberdin, Škotska) i Marko Tući (Gangvon, Južna Koreja);

vezni igrači – Vladimir Jovović (Sogdiana, Uzbekistan), Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Marko Bakić (OFI Krit, Grčka), Driton Camaj (Kišvarda, Mađarska), Edvin Kuč (Nefči, Azerbejdžan) i Ilija Vukotić (Boavista, Portugal);

napadači – Stevan Jovetić, Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Koreja), Milutin Osmajić (Preston, Engleska) i Nikola Krstović (Leće, Italija).

Prosinečki je najavio da će spisak A reprezentacije biti dopunjen igračima koji nastupaju za klubove Meridianbet Prve crnogorske lige.

Prvi trening zakazan je za sjutra u 17 sati na Gradskom stadionu u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS