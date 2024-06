Sjutra memorijalni turnir u sjedećoj odbojci

Podgorica, (MINA) – Memorijalni turnir “Mira Topović” u sjedećoj odbojci biće održan sjutra u Pljevljima, a okupiće šest ekipa, saopštili su organizatori manifestacije.

Turnir će biti odigran u znak sjećanja na osnivača pljevaljskog kluba Set Miru Topović.

Na četvrtom memorijalu, osim domaćina, igraće još Neretva iz Mostara, Ilidža, Laktaši, Spid iz Sarajeva i Smeč iz Beograda.

Prema propozicijama, ekipe će biti podjeljene u dvije grupe, a rivali Seta u prvoj fazi takmičenja, u A grupi, biće Smeč i Neretva.

U B grupi igraće Laktaši, Spid i Ilidža.

Pobjednici grupa igraće za prvo, drugoplasirani za treće, a trećeplasirani za peto mjesto.

Turnir će zvanično početi duelom Neretve i Seta, u deset sati i 30 minuta.

Topović, koja je preminula sredinom decembra 2020. godine, bila je istaknuti borac za ljudska i prava osoba sa invaliditetom, osnivač i predsjednik Udruženja paraplegičara Pljevlja i prvog kluba sjedeće odbojke u Crnoj Gori, Set.

