Simonović: Porobić ostavio neizbrisiv trag u crnogorskom sportu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, kazao je da ga je duboko potresla vijest da je Petar Porobić, čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u crnogorskom sportu, iznenada preminuo u 67. godini.

On je istakao da su predanost i dostignuća Porobića zauvijek obogatila mozaik crnogorskog sporta, ali i živote svih koji su ga poznavali.

“Bogata karijera trenera Porobića bila je dokaz njegove ljubavi prema vaterpolu i njegovih nevjerovatnih trenerskih sposobnosti. Među mnogim dostignućima koja su obogatila njegovo izvanredno putovanje, njegova uloga kao selektora crnogorske vaterpolo reprezentacije tokom Evropskog prvenstva 2008. godine u Malagi ostaje nezaboravan trenutak”, rekao je Simonović.

On je podsjetio da je Crna Gora pod njegovim vođstvom postigla svoj najveći uspjeh u istoriji, osvojivši željenu zlatnu medalju.

“Njegova sposobnost da inspiriše i usmjerava naše sportiste prema pobjedama bila je zaista izvanredna. Jedan od najdragocjenijih trenutaka u istoriji sporta naše zemlje bio je nesumnjivo i prvi nastup Crne Gore na Olimpijskim igrama nakon obnove nezavisnosti”, rekao je Simonović.

Prema njegovim riječima, trener Porobić igrao je ključnu ulogu u crnogorskom timu u Pekingu 2008. godine, gdje su crnogorski sportisti s ponosom predstavljali svoju državu.

“Njegovo vođstvo i mentorstvo tokom tog istorijskog događaja zauvijek će ostati urezani u naše pamćenje. Međutim, Petar Porobić nije bio samo veliki crnogorski trener, već i veliki, dobar čovjek, koji je unosio toplinu i vedrinu u svaki razgovor. Bio je mentor i prijatelj, i uzor brojnim sportistima i budućim trenerima”, rekao je Simonović.

On je u ime Crnogorskog olimpijskog komiteta izjavio saučešće porodici trenera Porobića.

“Dijelimo vašu tugu i gubitak, i vječno ćemo čuvati nasljeđe koje je ostavio. Njegova uspomena će nastaviti da inspiriše generacije sportista i trenera u Crnoj Gori i širom svijeta. Počivaj u miru, dragi Pero”, rekao je Simonović.

