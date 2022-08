Simonović čestitao Mariji Vuković istorijsko srebro

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, čestitao je Mariji Vuković, osvojenu srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, koje je održano u Minhenu.

Simonović je kazao da je najbolja sportistkinja Crne Gore ostvarila fantastičan rezultat.

“Srebrna medalja sa Evropskog prvenstva u kraljici sportova po prvi put, zahvaljujući Mariji Vuković, dolazi u Crnu Goru. Vjerovali smo u Mariju i vjerujemo da će nas još mnogo puta obradovati ova divna djevojka i veliki sportski adut na OI u Parizu. Čestitke Mariji, njenom stručnom timu i Atletskom savezu”, kazao je Simonović.

On je podsjetio da je Vuković jedna od osam sportista za koje je Crnogorski olimpijski komitet obezbijedio olimpijske stipendije, preko Fonda Olimpijske solidarnosti, za period do kraja Olimpijskih igara u Parizu.

Ove godine osvojila je i zlato na Mediteranskim igrama u Alžiru i napravila sjajne rezultate na dvoranskim prvenstvima u skoku uvis.

