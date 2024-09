Set najbolji u Mostaru

Podgorica, (MINA) – Pljevaljski Klub sjedeće odbojke Set pobjednik je tradicionalnog međunarodnog turnira u Mostaru.

Set je u finalnom meču turnira, pod nazivom Dani sjedeće odbojke Mostar 2024, savladao je domaću Neretvu 2:1, po setovima 25:19, 19:25 i 16:14.

Meč za trofej pljevaljski tim izborio je kao prvoplasirani u grupi, pobjedama u duelu sa ekipama

Živinica 2:0 (25:15 i 25:18) i Neretve II 2:0 (25:16 i 25:23).

Kao trećeplasirana završila je Bosna iz Zenice, koja je u meču za konačan plasman savladala Neretvu II 2:0 (25:21 i 25:20).

Na petom i šestom mjestu završile su ekipe Živinica i Kaknja.

Organizator turnira bilo je Sportsko društvo invalidnih osoba Neretva iz Mostara.

