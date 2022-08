Šćepanović: Nikome neće biti lako protiv Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Svaka pobjeda na Evropskom prvenstvu (EP) bila bi veliki uspjeh crnogorske reprezentacije i priča za sebe, ocijenio je legendarni crnogorski košarkaš Vlado Šćepanović.

Prvi kapiten reprezentacije Crne Gore, govoreći o očekivanjima od predstojećeg EP, kazao je da su crnogorski košarkaši pokazali da mogu da se nose i sa najačim protivnicima.

“Pobjedom protiv Francuske poslali su svima poruku da treba ozbiljno da nas shvate i da nijednoj reprezentaciji neće biti lako igrati protiv nas, naprotiv”, rekao je Šćepanović agenciji MINA.

Komentarišući odsustvo Nikole Vučevića i Nikole Ivanovića, trofejni košarkaš kazao je da je veliki hendikep neigranje njih dvojice.

“To treba prihvatiti i ne razmišljati više o tome. To su dvojica izvanrednih igrača i ličnosti i velikih pobjednika. Izuzetno cijenim obojicu u svakom pogledu. Nisu tu i svaka priča treba tu da se završi, šta bi bilo kad bi bilo je najveći neprijatelj stvarnosti i sadašnjiosti”, rekao je Šćepanović.

On je naglasio da Crna Gora ima igrače koji su pokazali da mogu ispuniti i najviše zadatke i protiv najjačih.

“Sa raspoloživom snagama treba ići korak po korak i pobjedu po pobjedu”, rekao je Šćepanović.

Nekadašnji igrač i trener Budućnosti je, govoreći o predstojećem šampionatu, kazao da su mu, gledajući neke utakmice u posljednjem periodu, sve veće nedoumice oko toga koja bi reprezentacija mogla biti prvak Evrope.

“Slovenija sa Lukom Dončićem, Srbija sa Nikolom Jokićem, Grčka sa Janisom Atetokunmpom, Španci, Francuzi, Litvanci. Po meni među ovim reprezentacijama treba tražiti najbolju. Odlučivaće nijanse”, rekao je Šćepanović.

On smatra da je Srbija sa Jokićem možda i najbliža trofeju, ali da to niko sa sigurnoću ne može reći.

“On je pravi lider, igrač koji pravi ogromnu razliku i koji sve svoje saigrače čini boljim”, rekao je Šćepanović.

Prema njegovim riječima, predstojeći šampionat je jedan od najačih od Evropskog prvenstva 2001. godine u Istanbulu.

“Sve ove reprezentacije koje sam nobrojao imaju nevjerovatan individualni kvalitet i ko bude igrao više kao tim i podredio svoj kvalitet timu, ima najveću šansu”, rekao je Šćepanović.

On je kazao da je teško reći ko će obilježiti EP, navodeći da će to svakako biti igrači koji su nosioci reprezentacija koje će voditi glavnu riječ.

“Od njih i njihove spremnosti da daju sve za tim zavisiće i konačan plasman”, rekao je Šćepanović.

Govoreći o šansama reprezentacija bivše državne, on je kazao da se najviše očekuje od Srbije i Slovenije.

“Iskreno se nadam da će i Crna Gora pomrsiti mnogima konce i biti najprijatnije iznenađenje prvenstva”, rekao je Šćepanović.

Komentarišući odustvo nekoliko mladih igrača, koji nijesu prihvatili poziv selektora Boška Radovića, on je kazao da je to uvijek delikatno pitanje.

“Govorim iz svog ugla, kada sam bio igrač. Uvijek sam se odazivao pozivu, jer sam smatrao da je to vrhunac u karijeri svakog sportiste. Postoje naravno i objektivni razlozi koje treba poštovati, to su oporavci od povrede, neke baš lične i privatne stvari, koje mogu biti baš bitne. Svakako treba imati baš ozbiljan razlog da se ne odazovete”, rekao je Šćepanović.

On smatra da za dobrobit budućnosti košarke i reprezentacije treba biti pun razumijevanja i tolerancije i uvijek pokusati naći zajednički jezik i rješenja.

Legendarni as u trofejnoj klupskoj i reprezentativnoj karijeri ima titule prvaka svijeta 1998. u Grčkoj i Evrope 2001. u Turskoj, kao i evropsku bronzu 1999. godine u Francuskoj.

Crnu Goru je 2011. godine predvodio na EP u Litvaniji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS