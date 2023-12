Šćekić: Vrhunskog sporta nema bez školskog sporta

Podgorica, (MINA) – Vrhunskog sporta nema bez školskog sporta, kazao je Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

On je, tokom razgovora sa predsjednikom Crnogorskog školskog sportskog saveza Budimirom Vukićevićem, kazao da je to oblast koja se mora unaprijediti.

“Moramo započeti komunikaciju sa direktorima škola i profesorima fizičke kulture, kako bi tu priču podigli na veći nivo. U normativnom dijelu moramo dati konkretne predloge i ubrzati procedure i ući u izmjene i dopune Zakona o sportu pa i drugim zakonima koje se bave tom oblašću. Vrhunskog sporta nema bez školskog sporta”, rekao je Šćekić.

On je podsjetio na neophodnost fizičke aktivnosti, naročito u tako ranoj dobi, po fizičko i mentalno zdravlje djece.

Vukićević kazao da je neophodna pomoć lokalnih samouprava, kao i da školski sport treba urediti podzakonskim aktima kojim bi se dala podrška školskim takmičenjima.

Direktor Direktorata za sport Zoran Jojić smatra da bi bilo pozitivno razmišljati o uvođenju “Dječijeg sporta” kao vanškolske aktivnosti, kao i nastavnika fizičkog vaspitanja u nastavu od prvog do petog razreda.

