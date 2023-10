SC Derbiju crnogorski derbi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Mornar Barskog zlata 94:79 (20:25, 20:20, 20:17 i 34:17), u utakmici četvrtog kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim odigrao je najbolji meč ove sezone, u većem dijelu meča bio je u vođstvu, imao je prednost i od 15 poena (57:42), ali nije uspio da slavi.

SC Derbi je do treće pobjede vodio Kenan Kamenjaš sa 17, dok je Emir Hadžibegović meč završio sa 15 poena i 11 skokova.

Kod Mornara najefikasniji je bio Srtrahinja Jovanović sa 18 poena.

Seriju pobjeda nastavili su košarkaši Budućnost Volija, koji su u petak u Podgorici savladali Cibonu 93:85.

Mornar u narednom kolu ABA lige dočekuje Krku, a SC Derbi gostuje Cedevita-Olimpiiji.

Prije toga, Mornar će u srijedu (18.30) gostovati Nimburku u drugom kolu FIBA Europa kupa.

