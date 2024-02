SC Derbi pobjednik Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobjednici su Kupa Crne Gore.

SC Derbi je večeras u Tivtu, u finalnom meču, nakon produžetka savladao Budućnost Voli 81:80.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 70:70.

To je prvi trijumf SC Derbija u Kupu Crne Gore u klupskoj istoriji.

Ove sezone osvojio je i ABA Superkup.

Odlučujuće poene, 1,7 sekundi prije kraja, postigao je Borna Kapusta.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mateo Drežnjak sa 19, dok je Igor Drobnjak ubacio 11 poena.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Mekinli Rajt sa 19 koševa.

Za najkorisnijeg igrača proglašen je Drežnjak.

Pobjendički pehar kapitenu SC Derbija Nikoli Pavlićeviću uručila je predsjednica Košarkaškog saveza Jelena Dubljević.

