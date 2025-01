SC Derbi pobijedio u Subotici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su danas u Subotici ekipu Spartaka 89:79, u utakmici 16. kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je prekinuo seriju od sedam poraza i upisao peti trijumf u regionalnom takmičenju ove sezone.

Podgorički tim je, u najboljem meču ove sezone, potpuno nadigrao rivala i konstantno bio u vođstvu, koje je u finišu treće četvrtine iznosilo i 28 poena (76:48).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Luka Bogavac sa 19, David Mirković je ubacio 15, a poen manje Erik Nil.

U ekipi iz Subotice, koja je doživjela sedmi poraz, najbolji je bio nekadašnji košarkaš Budućnosti Danilo Nikolić sa 14 poena.

U nedjelju rivali će biti Budućnost Voli i Mornar Barsko zlato (17).

