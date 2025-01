SC Derbi bolji od Cibone

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su danas u Podgorici ekipu Cibone 101:86, u utakmici 17. kola Admiralbet ABA lige.

To je drugi uzastopni, ukupno šesti, trijumf podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Luka Bogavac sa 22, Erik Nil je ubacio 18, Nikola Pavlićević 14, a poen manje Andrija Grbović.

U ekipi Cibone, koja je upisala 15. poraz, po 17 poena ubacili su Domagoj Vuković i Sven Smajlagić.

Za sjutra zakazan je duel Mornar Barskog zlata i Crvene zvezde (17).

U premijernom meču Budućnost je juče kao gost savladala Split 83:48.

