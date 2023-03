Savković i Marčić na turniru u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Stefan Savković i Petar Marči učestvovaće na tradicionalnom međunarodnom turniru Beogradski pobjednik, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Savković će se, sjutra u osmini finala kategorije

do 71 kilogram, boriti protiv Ismaila Mucoglova iz Rusije.

Protivnik Marčića, za plasman među osam najboljih u kategoriji do 81 kilogram, biće Marsel Meinl iz Austrije.

Crnogorske borce predvodiće selektor Nikola Ružić.

Beogradski pobjednik, koji će biti održan jubilarni 60. put, okupiće boksere iz 25 država.

