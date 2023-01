Savković i Gojković najbolji bokseri Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Članovi Budve Stefan Savković i Bojana Gojković najbolji su bokseri Crne Gore u 2022. godini, u tradicionalnom izboru Bokserskog saveza.

Savković je najuspješniju godinu u karijeri krunisao srebrnom medalju na Mediteranskim igrama u Oranu.

Trijumfovao je i na međunarodnom turniru Zlatni gong u Skoplju, na kojem je proglašen za najboljeg boksera.

“Najbolja godina u mojoj karijeri, osvojeno srebro na Igrama u Oranu. Žao mi je što zbog povrede nijesam mogao da nastupim u finalu. Učestvovao sam na dosta međunarodnih turnira, ostvario sam dosta pobjeda i osvojio medalja. Zadovoljan sam”, rekao je Savković.

On je naglasio da je ženski dio reprezentacije postavio ozbiljan zadatak, navodeći da će se potruditi da ih dostignu.

Gojković je u prošloj godini, u debitantskoj seniorskoj sezoni, boksovala u dva velika finala i osvojila srebrne medalje na seniorskom Evropskom prvenstvu u Budvi i Mediteranskim igrama u Alžiru.

“Stigla je i seniorska evropska medalja. Trud i rad se isplatio. To je samo motiv više, da nastavim da radim, još jače i bolje, da i ova godina bude uspješna kao i prethodna. Uz dobar rad i ogromnu želju, ništa nijee nemoguće ostvariti, pa i plasman na Olimpijske igre u Parizu”, kazala je Gojković.

U konkurenciji mladih najbolji je Mirko Šarčević iz BK Bijelo Polje.

Kod pionira za najboljeg proglašen je Strahinja Mrdak (BK Budva), dok su najbolji školarci Vasilije Kujundžić (BK Budva) i Adila Mušović (BK Fenix). Za najboljeg juniora izabran je Marko Raičević (BK Niksić).

Najbolji trener je Nikola Ružić, čiji je klub Budva proglašen za najbolji.

Za najboljeg sudiju izabran je Đorđije Perović, dok je najbolji sportski radnik Dragoljub Radović, IBA i EUBC supervizor.

Predsjednik Bokserskog saveza Aleksandar Klemenko kazao je da je ponosan na ostvarene rezultate u periodu od kada je na čelu te asocijacije.

“Planiramo da nastavimo u istom tempu, čeka nas mnogo izazova. Imamo velike ambicije, čekaju nas kvalifikacije za Olimpijske igre, dva svjetska prvenstva, šampionat Evrope. Dosta aktivnosti, a rezultati stižu zahvaljujući velikom radu trenerima, takmičarima i podršci Ministarstva sporta i Crnogorskog olimpijskog komiteta”, rekao je Klemenko.

On je kazao da je ponosan što će biti dio istorije koju pišu crnogorski bokseri.

Upravi odbor odlučio je da posebne plakete i priznanja dodijeli svim osvajačima medalja na velikim takmičenjiima u 2022. godini.

Priznanja su dobili Bojana Gojković (srebrna na EP i Mediteranskim igrama), Tamara Radunović (bronzana na EP), Stefan Savković (srebrni na Mediteranskim igrama), Petar Marčić (bronzani na Mediteranskim igrama i Mirko Šarčević (bronzani na Prvenstvu Evrope za mlade).

Plaketom za veliki doprinos u očuvanju i razvoju boksa nagrađen je Dragan Đuričković, direktor reprezentacije.

Upravni odbor namijenio je plakete za veliku podršku u razvoju boksa u 2022. godini ministru sporta i mladih Vasiliju Laloševiću, ministru finansija Aleksandru Damjanoviću i predsjedniku Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušanu Simonoviću.

Uručene su i plakete za veliku pomoć u organizaciji Prvenstva Evrope za seniorke predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću i učešću BK Nikšić u Regionalnoj ligi prvom čovjeku Opštine Nikšić, Marku Kovačeviću.

Plaketa za veliki doprinos u popularizaciji i razvoju ženskog boksa pripala je Mariji Čivović, predsjednica EUBC komisije za ženski boks.

Uručene su i zahvalnice za medijsku podršku u 2022. godini.

