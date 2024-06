Šarkić pokazao koliko znači za tim

Podgorica, (MINA) – Voljeni član “hrabrih sokola”, vječito nasmijani momak, za crnogorsku seniorsku reprezentaciju nastupio je na devet utakmica, u kojima je pokazao koliko znači za taj tim, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Golman reprezentacije Crne Gore Matija Šarkić preminuo je iznenada rano jutros u 27. godini života.

Rođen je 23. jula 1997. godine u engleskom Grimzbiju.

Prve fudbalske korake napravio je u omladinskoj školi belgijskog Anderlehta, nakon čega je prešao u Aston Vilu, gdje je i krenula njegova karijera na Ostrvu.

Bio je član Vigana, Stratforda, Livingstona, da bi na veliku scenu ušao dolaskom u Vulverhempton.

Istakao se na pozajmicama u Šruzbjuriju, Birmingemu i Stouku, prije nego što je potpisao za Milvol.

“I u dresu tog kultnog londonskog kluba je ostavio trag, koji je tek trebao da postane dio veće i ljepše priče. Prerana smrt je to zaustavila i nanijela veliki bol porodici Šarkić”, stoji u saopštenju Fudbalskog saveza.

Uz brata blizanca Olivera, prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Crne Gore.

Datum i vrijeme sahrane Matije Šarkića, kao i komemoracije, biće naknadno objavljeni.

“Fudbalski savez izražava iskreno saučešće porodici Šarkić”, piše u saopštenju.

