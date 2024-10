Saljiu srebrni, Damjanović osvojila bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativac Jusuf Saljiu sa srebrnom medaljom završio je nastup na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Veneciji, dok je Jovana Damjanović osvojila bronzano odličje.

Na korak od pobjedničkog postolja stali su kadetkinja Katarina Đukić i junior Anes Arifaj, koji su izgubili meč za medalju i završili kao petoplasirani.

Saljiu je danas u finalnom meču kategorije do 70 kilograma poražen od Italijana Almerika Tomazina 8:0.

Kadet Omladinca juče je na putu do finala eliminisao Abdulaha Alazmija iz Kuvajta 1:0, Letonca Artjoma Sevcovsa 4:1, Kanađanina Žinšija Kronža 4:1 i Argentinca Lisandra Fontanu 1:0.

U polufinalu dobio je odličnog turskog borca Doruka Eimena Gundogdua 3:1.

To je drugo svjetsko odličje za porodicu Saljiu, nakon što je njegov brat od strica Emre prije dvije godine u Gvadalahari bio juniorski prvak svijeta.

Damjanović je u meču za treće mjesto kategorije preko 66 kilograma savladala Ukrajinku Dariju Bulaj 4:2.

To je njeno četvrto veliko odličje, nakon što je u februaru osvojila zlato na Evropskom prvenstvu Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore u Tbilisiju.

Juniorka Omladinca ima i kadetske bronze sa prošlogodišnjeg šampionata Evrope u Larnaki i Svjetskog prvenstva u Konji 2022. godine.

Damjanović je u Veneciji eliminisala Kaju Topić iz Bosne i Hercegovine (BIH) 4:0, Meksikanku Mirandu Rejes Mata 8:0 i Đurđu Joksimović iz Srbije 1:0, a u polufinalu poražena je od Sare Tomić iz Hrvatske 4:0.

Foto: KSCG /Boris Brnović/

Đukić je u meču za treće mjesto i bronzano odličje u kategoriji do 54 kilograma poražena od Francuskinje Morgan Skarfon 7:0.

Kadetkinja kolašinskog Gorštaka takmičenje u grupi završila je dominatno – eliminisala je Saglaru Oširovu 5:0, Grkinju Anastasiju Anastasidi 10:1 i Irkinju Ešu Rin 8:1.

Borbe za zlato koštao je pad koncentracije u polufinalnoj borbi protiv Ukrajinke Marije Hnes i poraz od 8:6.

Bez medalje ostao je i junior Iskre, Anes Arifaj, koji je u meču za treće mjesto u kategoriji do 76 kilograma poražen od Španca Ikera Leala Morena 1:0.

Arifaj je u grupi eliminisao Džejkoba Katlera iz Engleske 2:1, u drugom kolu bio je bolji od Valida Katamiša iz Jordana 3:1, dok je u trećem bio ubjeldjiv protiv Velšanina Aleksandera Lorensa 5:0.

U četvrtfinalnom meču, trenutak nepažnje u samom finišu, koštao ga je poraza od kadetskog prvaka svijeta i vodećeg na rang listi, Kazahstanca Alihana Kadirgalija 4:3, koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž.

Borbu za medalju izborio je pobjedom protiv Adrijana Simonovskog 5:1.

