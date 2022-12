Saljiu osvojio zlatnu medalju, Beljkaš srebrna

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Jusuf Saljiu osvojio je zlatnu, dok je Neda Beljkaš nastup na svjetskoj Ligi mladih u Venciji završila sa srebrnom medaljom.

Saljiu je konkurenciji takmičara do 14 godina, u finalnom meču kategorije do 50 kilograma, pobijedio Ukrajinca Tarasa Makovičuka 1:0.

To je druga zlatna medalja za crnogorski karate u Veneciji, nakon što je juče najbolja bila i njegova klupska drugarica iz podgoričkog Omladinca, kadetkinja Una Raković.

Saljiu je na putu do finala eliminisao Perhata Atamiradova iz Turkmenistana(0:0), Lukasa Zeka iz Švajcarske (2:2), Rumuna Kristijana Tonkua (3:0), Kirilsa Sorohovsa iz Letonije 1:0 i u polufinalu Francuza Manea Deverta (2:1).

Beljkaš je u katama, u finalnom meču, poražena od Grkinje Elene Sitare 24,88 – 23,56.

Članica pljevaljskog kluba Potoci do borbe za zlatnu medalju u Veneciji došla je nakon tri kruga, a za sva tri nastupa dobila je najbolje ocjene.

Na korak od medalje stala je Teodora Medojević iz budvanskog Starog grada, koja je zaustavljena u trećem krugu.

U prvom kolu eliminisani su Lana Čormaković, Helena Grgurović, Nina Pešić i Una Vučićević, kao i Uroš Stevović, a u drugom Luka Klačar.

U borbama, bez pobjede nastup su završili Marko Laković (do 45) i Aleksa Anđelić (do 55), dok je Katarina Đukić (preko 47) eliminisana u trećem kolu.

