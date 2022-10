Saljiu: Medalja nagrada za veliki trud i odricanje

Podgorica, (MINA) – Zlatna medalja nagrada je za veliki rad i ogromno odricanje tokom priprema za Svjetsko prvenstvo (SP) u Konji, kazao je juniorski prvak svijeta u karateu Emre Saljiu.

Junior Omladinca savladao je u finalnom meču kategorije do 76 kilograma Adina Saifa Faresa Banija iz Jordana 6:0.

“Spremao sam se dugo za Svjetsko prvenstvo. Zadovoljan sam kako sam ga odradio i koga sam sve dobio. Imao sam šest teških mečeva. Ponosan sam što je u Konji, u moju čast, svirana crnogorska himna”, rekao je Saljiu.

On se, na svečanom dočeku za crnogorske karatiste,

zahvalio trenerima i porodici na velikoj podršci

Govoreći o šampionatu on je naglasio da mu je finalni ujedno bio i najteži meč.

“Adin Saif Fares Bani mi je bio najteži protivnik. On je vodeći na svjetskoj rang listi u mojoj kategoriji. Izuzetanm borac, ali sma ga u finalu nadmudrio i zasluženo pobijedio”, kazao je Saljiu.

On je sredinom juna bio bronzani na Evropskom prvenstvu u Pragu.

U karijeri ima i bronzano odličje u kadetskoj konkrenciji, sa šampionata Evrope u Budimpešti 2020. godine.

Mlađa seniorka Milena Jovanović ponosna je na bronzanu medalju, navodeći da žali što se nije domogla finala.

“Zadovoljna sam ostvarenim, ostaje žal za plasmanom u finale. Srećna sam što sam se borila za treće mjesto i što sam ga osvojila”, rekla je Jovanović.

Govoreći o medaljama ona je kazala da ih ima dosta, ali da je uvjerena da će ih biti još i više.

“Spremamo se za seniorsko EP u martu. Nastavljamo sa radom i želimo još veći nivo. Vjerujem da mogu do medalje i u seniorskoj konkurenciji”, rekla je Jovanović.

Ona je u Konji osvojila četvrtu medalju na šampionatima Evrope i svijeta u mlađim kategorijama.

Ima još kadetsku bronzu sa šampionata svijeta 2017. na Tenerifima, juniorsko srebro sa Evropskog prvenstvu u danskom Alborgu 2019. i zlatno sa prošlogodišnjeg šampionata Evrope za mlađe seniorke u finskom Tampereu.

Kadetkinja Jovana Damjanović podsjetila je da je u Konji osvojila prvu veliku medalju.

“Zadovoljna sam, žao mi je što sam ostala bez finala. Svakako da je medalja veliki uspjeh. Zadovoljna sam nastupom, konkurencija je bila izuzeno jaka. Svaka protivnica bila je teška na svoj način, za svaku je trebalo druga taktika. Bilo je naporno, ali sam izdržala”, kazala je Damjanović.

Ona je istakla da nema odmora i da nastavlja pripreme za naredno takmičenje.

“Već naredne godine čeka me Evropsko prvenstvo i želim medalju na tom takmičenju i to zlatnu”, rekla je Damjanović.

