Šahisti bolji od Alžira, šahistkinje poražene od Gruzije

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu, dok su šahistkinje upisale prvi poraz drugog dana 45. Šahovske olimpijade u Budimpešti.

Šahisti su opravdali ulogu favorita i savladali Alžir 3:1.

Na prvoj tabli, duel Denisa Kadrića i Adlana Arbe, završen je remijem nakon obostrano korektne igre u dalekoj završnici.

Crnu Goru u vođstvo je doveo Luka Drašković, koji je preciznom igrom, iskoristio prednost početnog poteza u duelu sa Khalilom Bengherabijem, dok je pobjedu osigurao Nikola Đukić koji je crnim figurama savladao Lamina Brahamija.

Zvanični prvak Crne Gore, Nikita Petrov nije postigao više od remija protiv Masinasa Đabrija koji je preciznom igrom došao do remija.

Dvije pobjede u dva kola i dobar starta muške ekipe.

Dame su poražene od trećeg nosioca, reprezentacije Gruzije, rezultatom 3:1.

Dostojan otpor favorizovanim protivnicama, upotpunila je pobjeda Nikoline Koljević protiv Melie Salome na četvrtoj tabli.

Ona je crnim figurama u oštroj Rauzerovoj varijanti sicilijanske odbrane prikazala sjajnu i preciznu igru, kojom je ostvarila veliku pobjedu.

Aleksandra Milović je dugo odolijevala jednoj od najboljih šahistkinja današnjice Beli Kotenašvili, ali je grubom greškom, nakon više od pet sati borbe ispustila remi poziciju, što je njena protivnica iskoristila i upisala trijumf.

Aleksandra Žerebcova i Alena Skvorcova su pružile dobar otpor favorizovanim protivnicama u duelima na prvoj i drugoj tabli.

Sjutra je na programu treće kolo, a mušku reprezentaciju očekuje veliki izazov, duel sa nekom od ekipa iz samog vrha svjetskog šaha, dok će dama tražiti šansu za povratak na pobjednički kolosjek u duelu u kome će imati ulogu favorita.

Mečevi trećeg kola na programu su u 15 sati.

