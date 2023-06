Šah – Nikčević do polufinala u regularnom dijelu, ostali kroz doigravanje

Podgorica, (MINA) – Nebojša Nikčević, Nikola Đukić, Dragiša Blagojević, Denis Kadrić i Nebojša Nikčević plasirali su se u polufinale kvalifikacionog turnira za Svjetski kup u Nikšiću.

Velemajstor Nebojša Nikčević je jedini uspio da obezbijedi vizu za polufinale u regularnom dijelu.

On se, nakon pobjede u prvoj partiji, odlučio za rusku odbranu u drugoj partiji protiv Andreja Šukovića, pa je nakon reduciranja figura nastala jednaka pozicija.

Nikčević nije iskoristio grubu grešku Šukovića, koji je vječitim šahom uplovio u luku remija.

Miloš Pečurica i Denis Kadrić su remizirali nakon obostrano korektne igre po standardnom tempu.

U doigravanju po ubrzanom tempu, prva partija je okončana remijem, a Kadrić je crnim figurama došao do pobjede, nakon što je Pečurica zamijenio redosled poteza.

Blažo Kalezić je u standardnoj partiji bijelim figurama došao do pobjede protiv Nikole Đukića nakon odlične igre.

U doigravanju po ubrzanom tempu u prvoj partiji uspješniji je bio Đukić, međutim Kalezić je uzvratio i odveo meč u doigravanje po brzopoteznom tempu.

U prvoj partiji slavio je Đukić, a Kalezić je ponovo poravnao rezultat.

Pristupilo se igranju nove partije sa tempom igre tri minuta plus dvije sekunde bonifikacije.

Izvlačenjem bijele figure su pripale Đukiću koji je slavio i na taj način obezbijedio plasman u polufinale nakon sedam partija, od kojih je svaka bila odlučena.

Velamajstori Luka Drašković i Dragiša Blagojević su odigrali spektakularan meč.

Nakon remija u standard partiji i njihov meč je otišao u doigravanje.

U meču po ubrzanom tempu, poveo je Drašković, a Blagojević je izjednačio i odveo meč u dalje doigravanje.

Blagojević je poveo, a u drugoj “cuger” partiji mu je pala zastavica pa je meč nastavljen do prve pobjede.

Drašković je u prvoj partiji vodio bijele figure, ali nije postigao više od remija, a u drugoj partiji Blagojević je bijelim figurama uspio da dođe do pobjede i izbori plasman u polufinale nakon osam odigranih partija.

U polufinalu sastaće se Nikola Đukić i Dragiša Blagojević, odnosno Denis Kadrić i Nebojša Nikčević.

Partije su na programu u 15 sati, a mogu se pratiti preko sajta Šahovskog saveza Crne Gore i Mne sport kanala.

