Šah – Crnogorac na korak do titule, Nikšić i Rudar ponovo u eliti

Podgorica, (MINA) – Šahisti cetinjskog Crnogorca pobijedili su Omladinac Budućnost 5,5-0,5 i nakon osmog kola zadržali prvo mjesto na tabeli Premijer lige Crne Gore.

Cetinjski tim je upisao sedmi trijumf i došao na korak od druge titule u klupskoj istoriji.

Za veliko slavlje dovoljan im je i neriješen ishod sa ekipom Mladosti iz Nikšića.

Borba za srebro i bronzu će biti zanimljiva do poslednjeg poteza, a deveto kolo donosi derbi duel između Herceg Novog i Elektroprivrede.

Te dvije ekipe imaju po 19 bodova, a čini se da je u najboljoj situaciji Budućnost koja će u slučaju pobjede osigurati medalju iako ima dva boda zaostatka.

Budućnost je sa Dijagonalama prepustila samo jedan remi, dok je Elektroptivreda 5:1 savladala Damu.

Herceg Novi je minimalno savladao Mimozu, zahvaljujući pobjedama Nebojše Nikčevića i Armina Mušovića, dok je Tivćanima bila nedovoljna pobjeda Momčila Raičevića.

Prosvjeta je sa 4,5-1,5 savladala Mladost.

Dijagonale se sele u Prvu ligu, dok će direktan duel između Dame i Prosvjete odlučiti ko ostaje u Premijer ligi, a ko ispada.

Prosvjeti odgovara i neriješen ishod, dok će Dama tražiti pobjedu kako bi izborila opstanak u Premijer ligi.

U Prvoj ligi, kolo prije kraja izvjesno je da se Nikšić i Rudar vraćaju u Premijer ligu, a da se Plavsko jezero i Brskovo sele u Drugu ligu.

Nikšićani će prigrabiti i pobjednički pehar, ukoliko ne izgube meč devetog kola protiv Brskova.

Partije devetog kola počeće u 11 sati.

