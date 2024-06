Rumunija ubjedljiva protiv Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rumunije pobijedili su danas u Minhenu selekciju Ukrajine 3:0, u utakmici prvog kola E grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Rumunija je, nakon dominacije Ukrajine na početku meča, povela u 29. minutu efektnim pogotkom Nikolaea Stanćiua.

Na 2:0 povisio je Razvan Marin u 53, a konačan rezultat postavio je Denis Draguš u 57. minutu.

U drugom meču te grupe, u 18 sati, počeće duel Belgije i Slovačke u Frankfurtu.

Za 21 sat zakazan je duel D grupe, između Austrije i Francuske, u Dizeldorfu.

U toj grupi Holandija je juče u Hamburgu savladala Poljsku 2:1.

