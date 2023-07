Rukometaši Lovćena u grupnoj fazi EHF Evropske lige

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena naredne sezone igraće u grupnoj fazi EHF Evropske lige, saopšteno je iz Evropske rukometne federacije.

Crnogorski prvak imao je obezbijeđen plasman u Evropski kup, ali je EHF odlučio da poveća broj timova u Evropskoj ligi.

Cetnjski tim naredne sezone sa klupe predvodiće Pero Miloševića, a kao pojačanja angažovali su Mirko Radović, iskusni desni bek Ivan Perišić, golman Filip Borozan, pivot Luka Vujović i desni bek Vuk Lakićević.

Nisu sve pozicije “pokrivene”, zbog čega se očekuju još dva-tri igrača.

Potencijalni rivali Lovćena u Evropskoj ligi biće branilac trofeja, Fuhse Berlin, kao i prošlosezonski učesnici LIge šampiona Nant, Dinamo Bukurešt i Elverum, takmičiće se i Flenzburg, francuski Šamberi.

Žrijeb je 18. jula u Beču, a grupna faza, u kojoj će biti osam grupa sa po četiri učesnika, igraće se od 17. oktobra do 5. decembra.

Glavna faza je 13. februara do 5. marta, mečevi osmine finala 26. marta i 2. aprila, četvrtfinala 23. i 30. aprila, a fajnl-for 25. i 26. maja.

Crna Gora će imati predstavnika i u trećem po kvalitetu evropskom takmičenju – Budućnost Podgorica će takmičenje u EHF Evro kupu početi od druge runde, u kojoj su 64 kluba.

Uz Budućnost Bemax koja je učesnik EHF Lige šampiona, Crnu Goru će na evropskoj sceni, u konkurenciji rukometašica, predstavljati i Rudar i Tivat, koji će igrati u EHF Evropskom kupu i to od druge runde u kojoj su 64 kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS