Nimanbegu čestitao Dan bošnjačke nacionalne zastave

Podgorica, (MINA) – Albanci, kao autohton narod u Crnoj Gori, vrlo dobro znaju značaj i važnost isticanja i upotrebe simbola i njihov doprinos u čuvanju nacionalnog identiteta, kazao je predsjednik Force Genci Nimanbegu.

On je to rekao u čestitki predsjedniku Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Sulju Mustafiću povodom Dana bošnjačke nacionalne zastave.

“U svoje i ime Force, želim Vama i naravno svim Bošnjacima da čestitam 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave, simbol vašeg identiteta”, naveo je Nimanbegu u čestitki.

On je kazao da Albanci, kao autohton narod u Crnoj Gori, vrlo dobro znaju značaj i važnost isticanja i upotrebe svojih simbola i njihov doprinos u čuvanju nacionalnog identiteta.

“Zato još jednom, primite moje iskrene čestitke povodom Dana Bošnjačke zastave”, naveo je Nimanbegu.

