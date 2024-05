Radojičiću novi mandat

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore, Zoran Radojičić, dobio je novi mandat na mjestu predsjednika Mediteranske rukometne konfederacije.

Na kongresu, koji je održan posljednjeg dana Mediteranskog prvenstva u Ankari, Radojičić je bio jedini kandidat za predsjednika, a dobio je jednoglasnu podršku delegata.

Radojičić je, nakon što je od 2015. do 2019. bio potpredsjednik, u julu 2019. godine, dobio jednoglasnu podršku delegata za prvi mandat na mjestu predsjednika Mediteranske konfederacije.

Kongresu u Ankari je prisustvovao i predsjednik Svjetske rukometne federacije (IHF) Hasan Mustafa, koji je uz pozitivan osvrt na urađeno u proteklom periodu, najavio da će “svjetska kuća rukometa” i u narednom periodu pružiti snažnu podršku svim aktivnostima Mediteranske konfederacije.

