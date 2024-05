Milatović: Obrazovanje preduslov za stvaranje društva jednakih šansi

Podgorica, (MINA) – Obrazovanje je najveći kapital i osnovni preduslov za stvaranje društva jednakih šansi, u kome svaki pojedinac vrijedi onoliko koliko zna, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je, na svečanosti povodom obilježavanja 180 godina organizovanog školstva u Komanima, rekao da je zadatak svih da se, na temeljima obrazovanja, generacijama koje dolaze ostavi uređeno i prosperitetno društvo.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, ukazao da su u prethodnom periodu reforme bez suštine urušavale obrazovni sistem i činile ga pogodnim za ispunjavanje ličnih ciljeva pojedinaca.

On je dodao da vjeruje da je vrijeme da se stvari u toj oblasti promijene.

„Ocijenio je da koraci koji se trenutno preduzimaju predstavljaju dobar signal da je društvo ujedinjeno u namjeri da obrazovanju vrati potrebnu vrijednost, te da na tim osnovama korača naprijed“, kaže se u saopštenju.

Milatović je naglasio da su obrazovanje i napredak jednako značajni za urbane i za ruralne sredine, jer, kako je kazao, jedna zemlja je jaka onoliko koliko je snažno i razvijeno njeno selo.

„Zaključio je da je obaveza države da uradi sve da krajevi poput Komana ostvare svoj puni potencijal, jer ekonomski i društveni boljitak mogu doći samo kao rezultat udruženog zalaganja za bolju budućnost“, navodi se u saopštenju.

