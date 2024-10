Remi crnogorskih kadeta na startu turnira

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore osvojila je bod na startu turnira prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izabranici selektora Radovana Kavaje igrali su danas u Kišinjevu, u prvom kolu desete grupe, sa Izraelom neriješeno 1:1.

Izrael je poveo autogolom Andrije Vukoja u 78. minutu.

Do izjednačenja i boda Crna Gora je došla deset minuta kasnije, pogotkom kapitena Matije Jovanovića.

U drugom meču te grupe Švajcarka je bila ubjedljiva protiv Moldavije (4:0), a pitanje pobjednika riješila je već do poluvremena (3:0).

Crna Gora će u drugom kolu, 26. oktobra, igrati sa Švajcarskom, dok će joj tri dana kasnije rival biti Moldavija.

Kvalifikacije za U17 Evropsko prvenstvo posljednji put igraće se u ovom formatu.

Tako će po dvije prvoplasirane selekcije iz svih grupa ići u Ligu A, iz koje će biti moguće izboriti plasman na završni turnir.

Trećeplasirani i četvrtoplasirani iz grupe sljedeći ciklus dočekaće u Ligi B, kroz koju će se boriti za plasman u Ligu A kvalifikacija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS